La fin de la récré

La TVA à 6% pour l’horeca. Un chèque consommation de 300 euros pour soutenir les secteurs en difficulté. Visons large pour son usage, cela permet d’intégrer la culture. Et pourquoi pas un Rail Pass ? Pour que le Belge se déplace, s’en aille dépenser à Ostende et Bouillon, et sauve un secteur touristique moribond.