La garantie d’État sur les prêts bancaires peu sollicitée

La garantie d’État accordée pour faciliter les prêts bancaires aux entreprises a été largement sous-utilisée. Alors que les autorités anticipaient entre 10 et 20 milliards d’euros, ce sont au final 2 milliards d’euros de crédits qui ont été accordés sous ce régime l’an dernier. C’est ce qu’a fait savoir le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), Pierre Wunsch, auditionné mardi en commission des Finances de la Chambre.

Ce régime de garantie d'État fait partie d'un diptyque contenu dans un accord conclu au début de la crise sanitaire entre le gouvernement belge, la Banque nationale et le secteur bancaire.

Dans le premier pilier, le secteur bancaire s’est engagé à accorder un report de paiement de six mois aux entreprises et particuliers touchés par la crise. Le deuxième pilier est la garantie étatique. Elle permet aux banques d’accorder des crédits à court terme avec une garantie de l'État (à hauteur de 80% du crédit) pour les entreprises saines et les indépendants ayant des problèmes de paiement en raison de la crise du Covid.