La hausse des prix appelle la hausse des prix...

La brusque poussée de fièvre inflationniste touche aussi les entreprises qui arrivent au bout de leur marge. Deux solutions: réduire les coûts ou augmenter les prix de vente.

Stéphane Pirlot, le patron de Laserflah, une PME de découpe au laser, a fait le calcul: "une indexation des salaires de 3,5% pour une entreprise de 30 personnes, cela fait l'équivalent d'un salaire à payer en plus, sans renforcer mon équipe pour autant.... Je m'en serais bien passé!"

Pour les entreprises, la période actuelle ressemble à une tranche napolitaine de mauvaises nouvelles: pénurie de matières premières, dans le meilleur des cas délais de livraison allongés, coût du transport qui explose, envolée des prix de l'énergie... Et dans les prochains jours, l'indexation automatique des salaires viendra rajouter une couche à cette amère pâtisserie.

Trois solutions

Dans quelle mesure les entreprises peuvent-elles faire face à la hausse des coûts engendrée par l’inflation ? En gros, elles auront trois solutions. Soit elles répercutent les hausses de prix sur les prix de vente, soit elles rabotent leurs marges bénéficiaires, soit encore elles compensent en réduisant leurs coûts.

"Tant que l'on pensait que ce serait temporaire, on a pris sur nous", confirme Pierre Hamblenne, CEO de la marque de vêtements hesbignonne JnJoy. "Mais il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, on ne peut plus rogner sur nos marges. On se bat déjà pour rester à l'équilibre." JnJoy va donc se résoudre à devoir revoir ses prix à la hausse pour absorber une part des hausses de ses coûts de production. "Tout le secteur va dans le même sens. Cela fait des années que le prix d'un polo de marque reste au même niveau."

Pricing power

Augmenter les prix de vente, c'est certainement, sur papier, la solution la plus évidente pour compenser la hausse du coût de revient. Mais avec quel risque? Tout dépendra du "pricing power" des entreprises, c’est-à-dire de leur capacité à fixer les prix plutôt que de les subir. Ce qui dépendra essentiellement de l’état de la concurrence et des habitudes du secteur en matière contractuelle. Pour Laserflash, basé à Eupen, la concurrence et la clientèle sont essentiellement allemandes. "L'indexation, ils ne connaissent pas. On perd en compétitivité", affirme Pirlot.

Davy Van Poucke, CEO de Dely, producteur de gaufres de Bruxelles surgelées, calcule à plus long terme. "Malgré toutes les augmentations de coûts que je dois absorber, j'ai préféré ne pas augmenter mon prix de vente pour un gros client américain, par exemple. Lui doit aussi subir la flambée des prix du transport. In fine, il risque de chercher une alternative. Une augmentation de prix aujourd'hui peut avoir des conséquences dans quelques mois..." Et si augmentation il y a, elle ne compense pas vraiment la perte de marge estimée à 10 à 15%.

Effets retard

"Dans le secteur de l'alimentation, nous avons souvent des contrats à long terme avec les clients ou avec les fournisseurs", poursuit Van Poucke. "Mais je redoute le renouvellement des contrats dans les semaines qui viennent. Déjà, certains fournisseurs dénoncent les contrats en cours parce qu'ils ne peuvent plus tenir." Même cas de figure pour JnJoy, dont le prix des collections est fixé 18 mois à l'avance. Le fabricant de vêtement devra donc encore faire le gros dos pendant six mois avant d'ajuster ses tarifs.

« Le risque ultime est que la crise actuelle ne provoque un ralentissement économique. On entrerait alors dans une stagflation: augmentation des prix sans croissance économique", estime Jean-Christophe Delahu, économiste de l'UWE.

"À trop reporter les augmentations sur les clients, on risque de les voir retarder leurs commandes ou passer à la concurrence internationale, plus compétitive puisqu'elle n'a pas d'indexation automatique des salaires. Dans les deux cas, cela provoquerait un ralentissement de nos activités au moment où l'on a besoin de volume", note Pirlot.

Maîtrise des coûts

Faute de pouvoir augmenter ses prix, il faut donc comprimer les coûts. Partout où c'est possible. "Pas sur l'emploi, c'est déjà à flux tendu!", assure Pirlot, Van Poucke ou Hamblenne. Reste donc l'amélioration des procédures pour être plus efficace. "Aujourd'hui, on se réjouit d'être dans une toute nouvelle usine, très peu énergivore", reconnaît Van Poucke. "On rapatrie notre production vers l'Europe au maximum. Cela faisait partie de notre stratégie, mais on anticipe", explique Hamblenne. "Nous essayons d'améliorer encore les délais de livraison, à moins de 48h, pour se différencier de la concurrence et faire plus de volume pour compenser les frais fixes."

Les solutions existent, mais les avis sont unanimes, les temps sont durs et cela ne semble pas vouloir s'améliorer. "Et si l'inflation baisse fortement, je doute que l'on diminue les salaires de toute façon...", lâche Pirlot.