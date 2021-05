La loi pandémie pas encore adoptée en commission

Malgré certaines corrections apportées depuis les avis du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données et le débat mené précédemment en séance plénière, l’ensemble des partis de l’opposition continuent à combattre le texte. «Ce sont des pouvoirs spéciaux déguisés», a déclaré François De Smet, le président de Défi. « Ce projet de loi est contre-productif par rapport à la défiance de la population », a estimé Vanessa Matz (cdH).

Pour rappel, le texte prévoit que le gouvernement peut, par arrêté royal (et non plus par arrêté ministériel) décréter la situation d’urgence épidémique. Une situation que le Parlement devra confirmer dans les 15 jours – faute de quoi l’arrêté royal sera caduc.