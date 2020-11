La loi qui sanctionne les contrats abusifs reste très controversée...

C’est le 1er décembre prochain que doit entrer en vigueur la proposition de loi qui vise à mettre un frein aux abus de dépendance économique dont sont parfois victimes les PME et les indépendants . Cette loi est cependant très controversée parmi les juristes qui l’estiment inapplicable en l’état.

Pour comprendre, reprenons les choses dans l’ordre. L’abus de dépendance économique désigne des situations où un opérateur dominant abuse de sa position de force ou profite de la situation de faiblesse d’un partenaire pour lui imposer des conditions inéquitables, des clauses abusives ou encore des augmentations de prix soudaines et excessives . On vise aussi la rupture brutale d’une relation commerciale dans des conditions déloyales. Désormais, de tels comportements pourront être sanctionnés par l’Autorité belge de la concurrence.

Dans l’horeca par exemple, les contrats de brasserie sont régulièrement épinglés. Ces accords d’approvisionnement généralement exclusifs entre une brasserie et un exploitant de commerce s’accompagnent parfois d’obligations très contraignantes pour l’exploitant: obligation d’acheter un quota annuel de boissons, imposition des heures et des jours d’ouverture, etc.