La paix sociale coûtera 138 millions d’euros au budget fédéral

Les travailleurs les plus jeunes aux salaires les plus bas recevront l’an prochain 76 euros de plus par mois.

Le coût des mesures liées de l’accord social conclu en juin entre les syndicats et les employeurs est désormais connu. La majeure partie de ce montant sera utilisée pour compenser l’augmentation du salaire minimum.

Mardi dernier, le gouvernement fédéral a apposé sa signature sur l’accord interprofessionnel conclu pour 2021 et 2022, ce qui met fin à un long processus de tensions sociales et politiques autour de la norme salariale. Les libéraux ne souhaitaient pas modifier cette norme tandis que les socialistes exigeaient une hausse du salaire minimum à titre de compensation.

Le gouvernement De Croo a annoncé de nouvelles compensations pour les employeurs afin de bannir tout risque de voir la compétitivité des entreprises menacée.

Outre l’augmentation salariale de 0,4% et une "prime coronavirus" laissée à l’appréciation des entreprises, les partenaires sociaux se sont mis d’accord le mois dernier sur l’extension du nombre d’heures supplémentaires "bon marché", sur l’abaissement à 55 ans de la limite d’âge pour les postes transitoires vers la retraite, et surtout sur l’augmentation du salaire minimum. Concrètement, les travailleurs les plus jeunes aux salaires les plus bas – les jeunes âgés de 18 ans – recevront l’an prochain 76 euros de plus par mois. Pour les 19-20 ans, cette hausse est plus limitée. En 2024 et 2026, 35 euros viendront s’ajouter chaque année. Pour éviter que la hausse salariale ne disparaisse sous forme d’impôt, le bonus à l’emploi existant a été adapté, tant au plan social que fiscal. En outre, le gouvernement De Croo a annoncé de nouvelles compensations pour les employeurs afin de bannir tout risque de voir la compétitivité des entreprises menacée.

111 Millions d'euros Au total, l’accord social coûtera 138 millions d’euros au budget, dont 111 millions seront utilisés pour éviter la hausse des cotisations sociales et impôts des travailleurs.

Le coût de ces mesures est désormais connu. D'après le ministre de l'emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), l’accord social coûtera 138 millions d’euros au budget, dont 111 millions seront utilisés pour éviter la hausse des cotisations sociales et impôts des travailleurs. Résultat: pour les salaires les plus bas, le montant net sera quasiment équivalent au salaire brut. 19 millions d’euros seront consacrés à des réductions de charges pour les employeurs. L'impact budgétaire est bien entendu récurrent.

Éviter les pièges à l'emploi

"La hausse des plus bas salaires est compensée à hauteur de 60% minimum par un ajustement de la réduction structurelle des cotisations ONSS pour les employeurs", explique Danny Van Assche de l’Unizo, l’organisation qui défend les indépendants, membre du Groupe des Dix. "Pour les salaires minimums qui se situent juste au-dessus, la compensation est plus importante. Il est important que non seulement les charges patronales soient supprimées, mais que la hausse soit elle-même compensée. Cela permet d’éviter que les emplois à faible valeur ajoutée coûtent plus cher et soient ainsi exclus du marché."

Au final, l’impact de ces mesures sur le budget reste relativement limité. Au départ, on craignait que la facture n’atteigne un demi-milliard d’euros. Mais ce n’est pas tout. En adaptant le bonus à l’emploi, le gouvernement évite les pièges à l’emploi. En revanche, la hausse provoque un "piège à la promotion", car les travailleurs risquent de perdre de nombreux avantages fiscaux et parafiscaux s’ils acceptent un emploi mieux rémunéré. La coalition Vivaldi en est consciente, peut-on lire dans les documents officiels. On s’attend à ce que ces mesures fassent partie de la réforme fiscale attendue, à laquelle le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) travaille actuellement.