La pension libre pour salariés fait un flop

Quelques centaines de salariés seulement ont souscrit une pension libre complémentaire depuis son lancement, il y a un peu plus d'un an.

La PLCS donne la possibilité aux travailleurs qui ne possèdent aucune pension complémentaire via leur entreprise (assurance groupe ou fonds de pension) d'accéder tout de même au deuxième pilier et d'ainsi compléter la pension légale versée par l'État.

Trois assureurs

Seuls trois assureurs se sont lancés sur ce marché. Il s'agit d' Axa – où 550 contrats ont été signés –, de Belfius – où seulement 11 contrats ont été souscrits et 21 offres ont été envoyées – et d' Allianz – qui ne communique pas de données. Au total, on dénombre donc 561 contrats officiellement signés.

Processus compliqué

Le cabinet du ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, refuse en tout cas de parler d'échec et n'envisage pas non plus une optimisation de la législation. "La PLCS est et doit rester résiduaire par rapport à l'initiative d'un employeur de prévoir une pension complémentaire pour ses travailleurs", rappelle le porte-parole du ministre. "L'objectif reste d'encourager la mise en place de plans de pension complémentaire collectifs."