La police envisage des semaines sans amende

• les fonctionnaires ont actuellement droit à 21 jours de congé maladie par an. Des jours qu'ils peuvent reporter (et donc cumuler) d'année en année s'ils ne les utilisent pas. Mais la nouvelle réforme du congé maladie des fonctionnaires entend donc supprimer, non pas les 21 jours de congé maladie par an, mais la possibilité de les reporter et donc de les cumuler. Les jours non utilisés expireront automatiquement à la fin de l'année. Toutefois, les fonctionnaires qui ont aujourd'hui déjà cumulé des jours de congé maladie les garderont et pourront en bénéficier.