La prépension serait encore possible à 58 ans, vraiment?

Mais ce qu'ont décidé cette nuit syndicats et patronat est plus favorable au travailleur. Il serait encore possible pendant deux ans et demi d'accéder à la prépension à 59 ans pour les longues carrières et les métiers lourds. Pour les entreprises en difficultés et en restructuration, l'âge de la prépension a été rehaussé et passera de 56 à 58 ans cette année, 59 ans en 2020 et 60 ans fin 2020. Le régime d'aménagement des fins de carrière reste possible sous certaines conditions à 55 ans ou 57 ans.