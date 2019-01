La productivité en Belgique réduit le handicap salarial par rapport aux pays voisins

En Belgique, les salaires sont toujours plus chers qu'ailleurs, mais une meilleure productivité nous aide à réduire ce handicap.

Les salaires belges sont toujours un peu plus chers que ceux des pays voisins. Mais la meilleure productivité des travailleurs réduit ce handicap, selon les calculs du Conseil central de l'Économie (CCE).

Un salarié belge coûte-t-il plus cher qu'en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas? "Oui", répondent les patrons. "Non, bien au contraire", rétorquent les syndicats. Le débat est éternel et même le Conseil central de l'Économie ne peut y apporter de réponse définitive, à en croire son nouveau rapport sur les salaires.

12,6% . L'handicap absolu des coûts salariaux, soit le coût salarial en Belgique comparé à celui des pays voisins, a atteint 12,6% dans le secteur privé en 2017, d'après le CCE.

L'handicap absolu des coûts salariaux, soit le coût salarial en Belgique comparé à celui des pays voisins, a atteint 12,6% dans le secteur privé en 2017, d'après le CCE. Mais, corrigé par le niveau de productivité des travailleurs, c'est-à-dire l'évolution de la valeur ajoutée qu'ils créent par heure, ce handicap salarial n'atteint plus qu'1,2%.

Les patrons relativisent cependant ce constat. Avec de nombreuses et coûteuses machines, l'avantage en productivité est logique. Encore faut-il les acheter, argumentent-ils ainsi. Si l'on examine les diminutions de cotisations patronales et les subsides salariaux, comme par exemple le taxshift, on s'aperçoit que les salaires ont même progressé 2,5% moins rapidement qu'en France, aux Pays-Bas et en Allemagne.

Norme salariale peu élevée

Le Conseil central de l'Économie est chargé de fixer dans quelle mesure les salaires pourront augmenter dans les deux années à venir (2019 et 2020). Cette norme est de 0,8%. Un taux auquel le CCE est arrivé à l'issue d'une procédure très complexe qui tient compte de toute une série de corrections et de mécanismes de sécurité.

1,6% . Le taxshift du gouvernement a fait reculer d'1,6% le handicap salarial avec la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, selon le CCE.

Ceux-ci ont été intégrés par le gouvernement Michel afin d'éviter que l'handicap salarial ne progresse à nouveau, par exemple à cause d'une inflation plus importante que prévue en Belgique ou d'une évolution des salaires plus basse qu'attendue dans les pays voisins.

