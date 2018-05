La reprise plafonne

La croissance économique en Belgique devrait se poursuivre au rythme de 1,7% en 2018 et 2019 , d'après les nouvelles projections de l'OCDE. Soit au même rythme qu'en 2017. Ces chiffres, qui n'ont pas changé par rapport à ceux avancés en décembre 2017, montrent que la reprise est en train de plafonner. La semaine dernière, les banques CBC et KBC avaient réduit leur prévision de croissance pour cette année de 1,9% à 1,6% seulement.

A cela s'ajoute que la croissance belge continuera de naviguer en dessous de la croissance moyenne de la zone euro, pour laquelle l'OCDE annonce 2,2% cette année et 2,1% l'an prochain. Or on vient de 2,5% en 2017. Là aussi, on peut affirmer que le sommet du cycle conjoncturel est désormais derrière nous.