La semaine de 4 jours sur la table de la Vivaldi

Il s'agirait d'une révolution pour le monde du travail, et pour la vie privée des Belges. L'idée a ses défenseurs et ses détracteurs.

Avantages et inconvénients

Avec sa journée supplémentaire de libre, le travailleur pourrait revoir toute son organisation (tâches ménagères, loisirs...) . Mais les parents , notamment, pourraient devoir trouver un autre mode de fonctionnement, pas toujours agréable: aller chercher les enfants plus tard à la crèche ou à l'école , voire trouver une aide pour la garde ou le transport des plus jeunes vers leurs activités.

La crise sanitaire, avec le télétravail imposé, a déjà forcé une réorganisation des journées . Le nombre important de burn out plaide aussi pour un changement des habitudes. N'est-ce pas le moment de pousser plus loin?

Une question de religion

Si l'économie traditionnelle est basée sur des semaines scindées sur un rythme 5-2, cette conception correspond à des exigences surannées . Longtemps, on a travaillé six jours par semaine . Mais pour les catholiques, le jour de repos est le dimanche. Pour les juifs, c'est le samedi.

Plus de cent ans plus tard, il est toujours la norme, mais sans plus réel ancrage avec les raisons de son apparition...

Pas d'accord!

La FEB, qui s'oppose bien sûr à une réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire, ne refuse pas l'idée d'une plus grande flexibilité. "Mais nous souhaiterions qu'elle s'applique à la fois à l'employé et à l'employeur et qu'elle fasse l'objet d'une consultation mutuelle", indique Monica De Jonghe, sa directrice générale."Répartir un temps plein sur 4 jours pourrait être une solution pour les femmes qui doivent trop souvent prendre des temps partiels pour pouvoir combiner vie professionnelle et vie familiale, par exemple."