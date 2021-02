La taxe comptes-titres adoptée en commission des Finances

La commission des Finances de la Chambre a adopté mercredi après-midi en deuxième lecture le projet de loi sur la taxe-comptes-titres. Un certain nombre de propositions d’amendements avaient été déposées par l’opposition (N-VA et PTB), mais ils n’ont finalement pas été retenus.

Applicable à partir du 1 er janvier 2021, la taxe vise les comptes-titres dont la valeur est supérieure à 1 million d’euros. Elle concerne les Belges qui détiennent des comptes-titres en Belgique ou à l’étranger et les comptes-titres détenus en Belgique par des étrangers.

La taxe ne touche pas uniquement les comptes détenus par des personnes physiques, mais aussi par des personnes morales et les fondateurs de constructions juridiques , comme les fondations et les fonds dédiés (produits Branche 23 personnalisés).

La taxe se monte à 0,15% sur les comptes-titres de plus de 1 million d’euros. Le nombre de titulaires des comptes ne joue aucun rôle. De plus, la taxe ne fait aucune distinction entre les pleins propriétaires, nus-propriétaires ou usufruitiers. Le seul critère pris en considération est la valeur du compte. Si elle dépasse 1 million d’euros, la taxe s’applique sur la totalité du montant, et donc pas uniquement sur la tranche dépassant ce seuil.