La volatilité actuelle de l'inflation n'a rien d'étonnant

La volatilité de l’inflation en 2020 et 2021 peut être attribuée à un grand nombre de facteurs temporaires qui ne devraient pas avoir d’incidence sur sa dynamique à moyen terme.

La pandémie de coronavirus est d’abord une tragédie humain e, qui a déjà coûté la vie ou la santé à plusieurs millions de personnes à travers le monde. Elle a également frappé de plein fouet l’économie , la propagation aléatoire du virus et les mesures de distanciation sociale prises pour la contenir se traduisant par d’importantes fluctuations de l’activité économique. Ainsi, le PIB de la zone euro a diminué de 11,6 % au deuxième trimestre 2020, avant de progresser de 12,5 % au troisième, puis de fléchir à nouveau, de 0,7 %, au dernier trimestre.

Il n’est donc guère étonnant que l’inflation, en cette période de pandémie, soit également très volatile . Le taux d’inflation, après avoir nettement baissé en 2020, devenant négatif au cours des derniers mois de l’année, suit désormais une tendance inverse depuis les premiers mois de 2021. Abstraction faite de ces variations à court terme, le taux d’inflation moyen en 2020 et 2021, années marquées par la pandémie, devrait se situer autour de 1,0 % , soit près de son niveau de 2019.

Premièrement, la pandémie a été associée à un important cycle des cours du pétrole , qui sont revenus d’environ 70 dollars début 2020 à moins de 20 dollars fin avril 2020, avant de se redresser pour retrouver plus ou moins leurs niveaux de janvier 2020.

Deuxièmement, la pandémie a également entraîné une redistribution des dépenses de consommation , qui se sont effondrées dans les secteurs du tourisme, des voyages et de l’hôtellerie, alors qu’elles ont augmenté pour tout ce qui concerne la maison, qu’il s’agisse de produits alimentaires ou d’équipements destinés à travailler, apprendre ou faire de l’exercice chez soi. L’indice des prix faisant chaque année l’objet d’une nouvelle pondération pour tenir compte de la composition des dépenses de l’année précédente, à elle seule, cette repondération de l’indice des prix a représenté une hausse de 0,3 point de pourcentage de l’IPCH en janvier.

Quatrièmement, la volatilité de l’inflation s’explique aussi par des changements dans le calendrier des soldes saisonniers . Ainsi, en ce qui concerne l’habillement et les chaussures, les soldes ont été avancés à décembre (au lieu de janvier) en Allemagne, alors qu’ils ont été différés en Italie et en France.

Au-delà de cette volatilité à court terme, le taux d’inflation à moyen terme projeté demeure modéré, dans un contexte de faiblesse persistante de la demande et de sous-utilisation importante des capacités de production sur les marchés du travail et des produits. Selon les projections établies par les services de la BCE, l’inflation annuelle devrait revenir à 1,2 % en 2022 et s’établir à 1,4 % seulement en 2023.