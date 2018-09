Le Belge Stefan De Loecker probable nouveau patron de Beiersdorf

Le groupe est coté à Francfort, emploie 19.000 collaborateurs et dégage pour 7,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2017). De Loecker viendra gonfler l’équipe des super-managers belges tels que Jean-François van Boxmeer (Heineken, CEO), Paul Bulcke (Nestlé, ex-CEO et président) ou Patrick De Maeseneire (Barry Callebaut, ex-CEO et président). L’information est toutefois encore à prendre au conditionnel: le mensuel allemand Manager Magazin affirme que la décision a été prise, mais Beiersdorf a refusé jeudi de le confirmer. Selon le mensuel, Stefan Heidenreich, l’actuel président du directoire du groupe basé à Hambourg, va céder son siège à Stefan De Loecker en décembre prochain.

Une nomination logique

Si elle est confirmée, cette nomination interviendra avec une certaine logique. En juin dernier, en effet, le conseil de surveillance de Beiersdorf avait déjà promu Stefan De Loecker en le nommant vice-président du directoire et en lui confiant la responsabilité du planning, de la stratégie et du développement corporate du groupe. Dans la foulée, le conseil de surveillance avait aussi commencé à organiser la mise à l’écart de Stefan Heidenreich puisqu’il avait annoncé, dans le même communiqué daté du 21 juin, que ce dernier quitterait son poste à l’issue de son mandat actuel, c’est-à-dire à fin décembre 2019, "ou plus tôt si et quand le conseil de surveillance nomme un successeur".