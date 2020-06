Le Belge déconfiné prend soin de lui

Malgré la réouverture des magasins le 11 mai, les dépenses des Belges restent encore de 12% inférieures à l’année passée. Les vêtements et les produits de beauté sont les plus demandés. L’achat en ligne reste une tendance de fond.

Depuis l’ouverture des magasins, le 11 mai, les Belges ont dépensé 17% de plus dans les vêtements et les produits de beauté qu’en 2019.

Vêtements et produits de beauté

Après trois mois de confinement, le Belge se soucie de lui et de son apparence. On observe que, depuis l’ouverture des magasins, le 11 mai, les Belges ont dépensé 17% de plus dans les vêtements et les produits de beauté qu’en 2019. En période de confinement, cette catégorie avait chuté de 61% par rapport à l’année dernière. Cette hausse s’explique certainement par un effet de rattrapage des achats postposés à cause du confinement, mais sans doute aussi par un plaisir à pouvoir à nouveau s’occuper de soi.