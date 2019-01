Le Belge est le travailleur le moins flexible d'Europe

Un Belge sur dix seulement travaille le soir, le dimanche ou en horaire variable.

En comparaison avec la plupart des autres Européens, les salariés belges travaillent de manière beaucoup moins flexible. Un Belge sur dix seulement travail donc le soir, le dimanche ou en horaire variable, selon les chiffres de 2017 du Steunpunt Werk (KU Leuven). Le travail de nuit est même une exception absolue.

Si on compare en particulier aux Pays-Bas, où le travail flexible est devenu la norme dans de nombreux secteurs, les différences sont importantes. Pas moins de trois Néerlandais sur dix travaillent régulièrement le soir et un sur cinq travaille le dimanche. Par exemple, les supermarchés comme Albert Heijn sont souvent ouverts jusqu'à 22h et le dimanche. Des horaires qui s'appliquent à de nombreux autres magasins.

En dessous de la moyenne européenne

Notre pays reste bien en dessous de la moyenne européenne en termes de flexibilité.

Près de 50.000 flexi-jobs occupés en 2018 49.907 Belges ont occupé un flexi-job l'an passé, en vertu du dispositif qui permet de ne pas payer d'impôts supplémentaires sur les heures prestées dans ces emplois complémentaires sous certaines conditions, rapporte Het Laatste Nieuws. Depuis 2015, il est possible pour les travailleurs employés à quatre cinquième d'arrondir leurs fins de mois avec un flexi-job dans l'horeca. Le système a été élargi cette année au commerce de détail comme les boucheries, les boulangeries et les magasins. Les pensionnés peuvent également bénéficier de ce statut depuis cette année. Les "flexi-jobbers" ne doivent pas payer d'impôts sur leurs revenus, tandis que l'employeur verse des contributions sociales moins élevées. L'an passé, les flexi-jobs étaient principalement occupés dans l'horeca (35.941 personnes soit 72%), suivis par les postes dans le commerce (6.563) et la coiffure (384). Par semaine, 4,2 heures étaient prestées de la sorte en moyenne, pour environ 12 euros de l'heure et 218 euros supplémentaires par mois. "Le temps n'est pas encore opportun, mais je suis en faveur d'un nouvel élargissement du système à l'avenir", commente le ministre responsable de la lutte contre la fraude sociale Philippe De Backer (Open Vld).

La Belgique n'est pas pour autant à l'abris de se diriger vers une plus grande flexibilité de ses travailleurs. "Surtout pendant le week-end, où désormais on travaille plus souvent que par le passé", déclare Sarah Vansteenkiste du Steunpunt Werk.

Cela est dû en partie à la popularité croissante des ouvertures le dimanche dans de nombreux magasins et aux attentes du consommateur, qui souhaite, par exemple, que les colis commandés pendant le week-end soient livrés le lundi.

De plus, les soins de santé liés au vieillissement de la population sont l’un des secteurs les plus dynamiques du pays et, par exemple, le personnel infirmier des maisons de repos et les hôpitaux travaillent durant les week-ends.

"Il y a dix ans, des experts du marché du travail ont déclaré que le travail dans notre pays ne pouvait pas être du tout flexible. Depuis lors, il y a eu certaines améliorations, comme les efforts visant à assouplir les règles du travail de nuit dans le commerce électronique. Mais le grand bond en avant n'est jamais arrivé dans notre pays car beaucoup de gens trouvent que flexibilité est un mot grossier", déclare l’économiste du travail Stijn Baert (UGent). Pour rappel, le travail de nuit et le week-end sont encore très réglementés et même souvent interdits.

Des syndicats réticents

La législation sur le travail a été légèrement modifiée au cours de la législature précédente, mais l'impact a été très limité. "Les règles datent des années 1970 et ne sont plus adaptées à la société dans laquelle nous vivons", déclare encore Stijn Baert. Les organisations d'employeurs et les entreprises réclament néanmoins plus de flexibilité, mais les syndicats ne veulent pas en savoir plus. Les syndicats craignent que les employés souffrent d'une flexibilisation accrue.

"Les règles datent des années 1970 et ne sont plus adaptées à la société dans laquelle nous vivons." Stijn Baert économiste du travail (UGent)