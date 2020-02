Le Belge prend en moyenne 34 jours de congé par an

D'après l'enquête, plus les travailleurs sont âgés, plus ils prennent des congés extra-légaux. Cela s'explique notamment par leur ancienneté. En effet, les travailleurs de moins de 25 ans disposent en moyenne de 3 jours de congé extra-légaux contre 8 pour les 55-64 ans. En ce qui concerne les RTT, les moins de 25 ans en ont approximativement 7 contre 9 pour les 45 ans et plus.