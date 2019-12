Le Brexit mine vos affaires? Voici une nouvelle mesure pour vous soulager

Partenaire important

Le Royaume-Uni est l’un des partenaires commerciaux les plus importants de la Belgique. Entre 2016 et 2018, la part du Royaume-Uni dans le total des exportations de biens de la Belgique s’est élevée, en moyenne, à 7,1% et celle des importations à 4,6%, comme le rappelle le dernier Monitoring Brexit émanant de la BNB, du SPF Economie et du Bureau du Plan. La part du Royaume-Uni dans les flux commerciaux de services de la Belgique s’est élevée, en moyenne, à 8,6% pour les exportations et 9,5% pour les importations.