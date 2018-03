Le CNCD-11.11.11 et l'État contre les fonds vautours

Ce n’est pas coutume, mais il y avait foule ce mercredi après-midi dans la grande salle de la Cour constitutionnelle. Les travées étaient remplies de militants des ONG CNCD-11.11.11, du Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) et de l’équivalent néerlandophone du CNCD-11.11.11. Ces trois organisations ont décidé de se joindre à l’État belge dans une procédure qui l’oppose au fonds vautour NML Capital . Le 2 mars 2016, ce fonds, basé aux Îles Caïmans, a introduit devant la Cour constitutionnelle un recours en annulation contre la loi du 12 juillet 2015 relative à la lutte contre les activités des fonds vautours.

Fameuse plus-value

En Belgique, la première législation cherchant à limiter la capacité de manœuvre des fonds vautours date de 2008. Il faut dire qu’à cette époque, le fonds Kensington International a réussi un "coup de maître" qui a mis un certain temps à être dirigé chez nous. Ce fonds avait racheté des créances d’une valeur faciale de 31 millions de dollars sur le Congo-Brazzaville pour 1,8 million de dollars avant d’obtenir un jugement de remboursement à hauteur de 118 millions de dollars. Pour payer le fonds, il avait fallu aller puiser dans de l’argent public belge destiné à la coopération . Gloups. Cette première législation visait essentiellement à protéger les fonds destinés à la coopération.

La loi du 12 juillet 2015, dont NML Capital demande l’annulation, va nettement plus loin. Son principal attrait est de limiter le remboursement des créances à la valeur à laquelle elles ont été achetées . Pour cela, le juge doit notamment constater que le fonds visé poursuit la recherche d’un avantage illégitime. C’est une partie des débats qui ont été menés devant la Cour constitutionnelle.

La procédure devant cette juridiction est habituellement écrite et les différentes parties impliquées dans la procédure avaient déjà échangé. C’est à la demande des ONG, défendues par Olivier Stein, que cette audience publique avait été mise sur pied. L’occasion pour les ONG de rameuter des militants et d’organiser une manifestation devant le bâtiment de la Cour constitutionnelle, situé place Royale. Ce mercredi, avant d’accéder à la grande salle de la Cour, il fallait montrer patte blanche et quelques policiers veillaient au grain, au cas où.