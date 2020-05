Le Covid a relégué les investissements au frigo

C’est un léger tassement (-4%) par rapport à 2018 qui avait été une année record (+29% par rapport à 2017). La Belgique se maintient ainsi dans le top-5 des pays européens qui attirent le plus d’investissements étrangers derrière la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne.

Qui plus est, le nombre de nouveaux projets d’investissement n’a jamais été aussi important (197). Or ce sont ces projets-là qui sont les plus prometteurs pour l’avenir, car ils peuvent donner lieu par la suite à des investissements d’expansion.