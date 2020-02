Le FMI invite la Belgique à renouer avec l'équilibre budgétaire en 2024

Le Fonds montétaire international estime par ailleurs qu'une incertitude politique prolongée pourrait miner la confiance et l'activité économique.

Encore faut-il pour cela disposer d'un gouvernement de plein exercice. À ce sujet, Delia Velculescu, la directrice de la mission du FMI, met en garde: "Une incertitude politique prolongée pourrait finir par peser sur la confiance et sur l'activité."

Pensions et soins de santé

L'institution multilatérale épingle par ailleurs un certain nombre de faiblesses structurelles de l'économie belge nécessitant des réformes. Parmi celles-ci, l'impact du vieillissement sur les dépenses de pension et de soins de santé. Le FMI demande de "renforcer le contrôle de l'ensemble des coûts" relatifs aux soins de santé et de "revoir le rythme de relèvement de l'âge effectif de la retraite, en le liant aux gains d'espérance de vie".