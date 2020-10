Le Fédéral et les Régions se mobilisent pour l'Horeca

Le gouvernement De Croo l’a promis : il ne va pas laisser tomber le secteur Horeca. Pour ce faire, il a prévu une enveloppe spéciale de crise de 500 millions d’euros. Ce montant vient s’ajouter aux aides régionales et autres aides déjà en vigueur depuis le printemps dernier.

Fédéral

Droit passerelle de crise. Initialement, en mars, c’était 1.291,69 euros par mois pour un indépendant isolé obligé de fermer et 1.614 ,10 euros pour un indépendant avec charge de famille. Ces montants seront doublés: ils passeront à 2.583,38 euros (isolé) et 3.228,20 euros (avec charge de famille). A condition qu’il ferme complètement. S’il ne ferme que partiellement, il pourra toujours réclamer l’ancien montant (la moitié donc).

Prime de fin d’année. Les travailleurs du secteur Horeca recevront bien une prime de fin d’année complète, même si des périodes de chômage temporaire ou de chômage économique les ont affectés durant la crise. Le gouvernement financera le fonds sectoriel (fonds social et de garantie) afin que les primes soient payées.

Baisse de la TVA. Au printemps, le gouvernement avait accordé jusqu’au 31 décembre 2020 une baisse temporaire de la TVA sur la nourriture (de 12% à 6%) et sur les boissons non alcoolisées (de 21% à 6%). Ce qui permet au secteur Horeca d’économiser environ 300 millions d’euros.

Chèques consommation. Les employeurs de tous les secteurs peuvent proposer à leurs salariés des chèques de maximum 300 euros valables un an, à utiliser dans l’Horeca, la culture ou les activités sportives.

Wallonie

Le gouvernement wallon doit se réunir ce mardi matin pour tenter de finaliser le plan d’aide régional. Il est question d’une enveloppe de 100 millions d’euros. Le gros de l’aide ira au secteur Horeca et sera distribué sous la forme d’une prime forfaitaire variable en fonction de la taille de l’entreprise. D’après le cabinet du ministre de l’Economie Willy Borsus (MR), la prime pourrait représenter 3.500 euros pour un exploitant seul et grimper jusqu’à 10.000 euros pour les plus grosses structures.