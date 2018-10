Le PIB belge progresse de 0,4% au troisième trimestre

Au deuxième trimestre 2018, la croissance économique a été de 0,3% par rapport au trimestre précédent et de 1,4% sur un an, indique encore la BNB. Elle a été soutenue par les dépenses intérieures (hors stocks), en hausse de 0,3%.

Enfin, l'emploi intérieur, en nombre de personnes, s'est redressé de 0,3% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette croissance s'explique par l'évolution de l'emploi dans les services, et plus particulièrement dans les branches "services aux entreprises" et "santé humaine et action sociale".