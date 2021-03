Le PIB belge s'est tassé plus qu'attendu fin 2020

L'économie belge s'est contractée de 0,2% au dernier trimestre 2020, selon la BNB. Sur l'ensemble de l'année, le PIB belge s'est contracté de 6,3%.

La Banque nationale a revu à la baisse sa première estimation du produit intérieur brut (PIB) au quatrième trimestre 2020. Au lieu d'une légère progression de 0,1%, comme annoncé le 29 janvier dernier, la croissance s'est finalement avérée négative de 0,2%.

-6,3% Le PIB belge s'est contracté de 6,3% en 2020, c'est la plus grosse récession depuis 1945.

Par rapport au trimestre précédent, la valeur ajoutée a progressé de 5,5% dans l’industrie et de 1,4% dans la construction. Elle s’est cependant réduite de 0,9% dans les services tandis que la consommation des ménages a chuté de 5,6%.

Cette correction pour le quatrième trimestre a forcément eu un impact sur la croissance de l'ensemble de l'année. Le PIB belge s'est contracté de 6,3% en 2020 contre -6,2% annoncé le 29 janvier. "Ce fléchissement de l’activité est le plus significatif depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus de trois fois supérieur à celui observé lors de la Grande Récession (-2,0 %) de 2009", souligne la Banque nationale de Belgique (BNB).

L'agonie du secteur culturel

Dans les services, la valeur ajoutée a reculé de 6,4% en 2020, alors que l’activité dans ce secteur avait encore progressé de 1,6 % en 2019. Ce tassement s'observe surtout dans les secteurs du transport et de l'horeca, qui ont "terriblement souffert des mesures gouvernementales adoptées à la suite de la crise du Covid-19", note la BNB, ajoutant que l'activité s'y est "dès lors repliée de 13,2%".

La baisse la plus sévère a été observée dans les "arts, spectacles et activités récréatives et autres activités de services", où la valeur ajoutée a chuté de 19,8%.

-8,7% La consommation des ménages s'est effondrée de 8,7% en 2020.

L’industrie a accusé un repli de 4,2% en 2020, après une croissance positive de 2,2% en 2019. La construction a reculé, elle aussi, de 4,2% sur l’ensemble de l’année, par rapport à une progression de 4,2% en 2019.

Consommation et investissements en chute libre

Les dépenses de consommation des ménages se sont inscrites en nette baisse, de 8,7%, tout comme leurs dépenses d’investissement (-8,1%). Quant à la consommation publique, elle a régressé de 0,9%, principalement en raison de la contraction des activités non essentielles dans les soins de santé. Les investissements publics ont diminué de 4,6%. Les investissements des entreprises ont été encore plus fortement affectés par la crise du Covid-19 et par l’incertitude qui en découle. Ils ont chuté de 8,2%.

Le Covid a également perturbé le commerce international. En 2020, le volume des exportations de la Belgique s’est contracté de 5,7 % et celui des importations de 5,1 %. Par conséquent, les exportations nettes de biens et de servicesont contribué négativement (-0,5 point de pourcentage) à la croissance économique.

L'emploi en sursis