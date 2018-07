Le PIB progresse de 0,3% au 2e trimestre

L'activité économique en Belgique a progressé de 0,3% au deuxième trimestre 2018 , d'après une première estimation fournie ce lundi par la Banque nationale. C'est un résultat identique à celui du premier trimestre (0,3%) et qui confirme le ralentissement de la croissance qui est en cours.

Ce ralentissement était déjà perceptible depuis plusieurs mois à travers les indicateurs européens (PMI, etc.). En rythme annuel, la croissance belge se monte à présent à 1,3% du produit intérieur brut (PIB).

En début d'année, les prévisions de croissance pour 2018 étaient de l'ordre de 1,9%. Le 23 mai dernier, la banque CBC révisait sa prévision à 1,6% seulement, pointant notamment les menaces de guerre commerciale et leur impact sur le climat des affaires. Depuis lors, le Bureau du plan et la Banque nationale ont également abaissé leurs prévisions de croissance à 1,6% et 1,5% respectivement pour cette année.