Le PS veut un chèque énergie pour tous les Belges

Que faire face à la hausse des prix de l'énergie? Différentes pistes existent , telles que plafonner les prix, étendre le tarif social, geler les prix, proposer des aides directes... Le gouvernement fédéral planche actuellement sur des solutions pour alléger la facture des ménages et des entreprises.

Le PS relance aujourd'hui l'option d' une réduction forfaitaire de 100 euros sur la facture des Belges. Un chèque énergie pour tous, même les plus aisés? Oui, explique le président des socialistes, Paul Magnette, ce matin sur La Première. "L'idéal serait de cibler, proportionnellement au revenu, mais c'est compliqué", selon lui.

Mode de financement

Comment financer cela? Le coût de la mesure est évalué à 524 millions d'euros. Le ministre Pierre-Yves Dermagne, interrogé dans la Dernière Heure, glisse que la hausse du coût de l'énergie entraîne une augmentation des accises et donc des recettes pour l'État. Et "il n'y a pas de raisons que l'État engrange plus de recettes", avance, de son côté, Paul Magnette.