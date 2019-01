Le budget belge 2018 sera le meilleur en plus de dix ans

Il est d’ores et déjà acquis que le bilan budgétaire 2018 sera bien meilleur qu’attendu . Le mois dernier, la Banque nationale avait estimé que le gouvernement clôturerait l’année sur un déficit de 0,8% du PIB, soit 3,6 milliards d’euros. Mais les chiffres du troisième trimestre permettent de conclure que le résultat sera au final bien meilleur et que l’année 2018 sera le meilleur exercice depuis 2007, où le pays affichait un léger surplus de 0,2% .

Merci aux versements anticipés

Ce résultat remarquable est à mettre à l’actif des mesures prises par le gouvernement Michel. Il a été décidé de booster temporairement les revenus d’impôts en augmentant les amendes infligées aux entreprises et aux indépendants qui ne versaient pas suffisamment – voire pas du tout – d’impôts anticipés. Résultat: bon nombre de ces personnes physiques et morales ont payé plus rapidement leurs impôts. En 2017, les versements anticipés ont augmenté de près de 3 milliards d’euros, pour atteindre 13,2 milliards. En 2018, quelques milliards supplémentaires sont venus s’y ajouter vu que les amendes ont à nouveau été majorées.