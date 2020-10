Le budget de 2021 exige un effort de 150 millions d'euros

Effort prévu: 150 millions d'euros. Qui va faire cet effort? Certains départements plus que d'autres. L'objectif de l'exécutif est de "rendre les services publics plus efficaces, en distinguant les départements qui luttent contre le coronavirus des autres", selon la secrétaire d’Etat au Budget Eva De Bleeker (Open Vld). Ceux qui concernent la sécurité (police, justice, défense, sécurité civile, Fedasil…) et la santé (santé publique, Inami…) "feront un exercice (limité) d'efficacité" de 0,89%, tandis que les autres livreront un effort de 2% sur leurs frais de personnel et de fonctionnement, précise la ministre.