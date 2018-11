Le bulletin de Moody's pour l'économie belge

La Belgique est notée Aa3 avec perspective stable par Moody's, qui parle d'une "économie prospère et diversifiée confortée par sa situation géographique centrale et un solide cadre institutionnel, ainsi que de la prudence du gouvernement dans la conduite de la politique budgétaire". Mais la notation pourrait évoluer à la hausse si, par exemple, une réduction plus rapide qu'attendu de la dette publique avait lieu (à la faveur d'une reprise économique plus franche ou d’une action plus résolue en matière de réduction des déficits). De même, une amélioration du marché du travail, avec des taux d’activité et d'emploi plus élevés, et une réforme de la fiscalité auraient, de même, une incidence favorable.