Le chômage a poursuivi son recul dans les trois régions du pays en 2019

C'est en Flandre que le nombre de demandeurs d'emplois a le plus diminué (-4,2%) alors que la tendance baissière a décéléré l'an dernier en Wallonie. À Bruxelles, on se félicite d'une diminution ininterrompue du chômage des jeunes ces neuf dernières années.

Le chômage continue de baisser en Belgique. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés (DEI) dans les trois régions a diminué de 13.258 unités, ressort-il des chiffres des offices régionaux (Forem, Actiris et VDAB). En pourcentage, le nord du pays tire son épingle du jeu avec une baisse de 4,2% (-7.844 unités), tandis qu'elle atteint 1,5% à Bruxelles (-1.295 unités) et 2% en Région wallonne (-4.119 unités).