Le chômage corona a fait grimper le coût salarial par heure prestée

Menace pour la compétitivité

Le salaire net a diminué

La plus forte hausse de ce coût salarial par heure prestée a été enregistrée chez les employés , deux fois plus élevée que pour les ouvriers (+9,2% contre +5%), et dans les grandes entreprises (+16%) suite à une plus forte hausse du chômage temporaire.

Au niveau régional, si le coût salarial par heure prestée a sensiblement augmenté en Flandre et en Wallonie (+7,3% et +6,5%), c'est à Bruxelles qu'on note la plus forte hausse (+11%). La capitale compte plus d’employés et une plus grande représentation des secteurs socioculturel et des services, qui ont été davantage impactés par une augmentation supérieure à la moyenne du coût salarial.