"Le chômage n'a jamais été aussi bas"

"Avec un taux de chômage à 5,7% en 2019, nous atteignons un niveau historiquement bas. Au début de la législature, ce taux de chômage était encore de 8,5%. Grâce au tax shift, à la diminution du handicap salarial et à la réforme de l'impôt des sociétés, nous avons donné de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles développent leurs activités et créent plus d'emplois", s'est réjoui le ministre de l'Emploi Kris Peeters, à la suite de la publication des dernières prévisions du Bureau du Plan qui prévoient un taux de chômage de 5,7% en 2019.