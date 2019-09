Le chômage poursuit son repli dans les trois régions

Bruxelles a signé son 58e mois consécutif de baisse annuelle du chômage en août. La tendance est identique tant au nord qu'au sud du pays et cela malgré l'arrivée des nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi.

Bruxelles

La Région bruxelloise comptait, fin août, 89.062 chercheurs d'emploi , soit 2.228 personnes de moins (-2,4%) à un an d'écart, pour un taux de chômage de 15,8% , selon les chiffres d'Actiris. A un mois d'écart, par rapport à juillet donc, le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés dans la région capitale est en revanche en légère hausse d'1,5% ou 1.327 unités. En comparaison avec le mois d'août 2013, le nombre de chercheurs d'emploi a diminué de 22.426 unités, soit une baisse de 20,1% en six ans , souligne l'office régional de l'emploi à Bruxelles.

Le recul du chômage en août sur base annuelle s'observe dans toutes les catégories d'âge, à l'exception des 50 ans et plus. Bien qu'il atteigne encore un taux de 22,2%, le chômage des jeunes est en baisse continue depuis 75 mois en Région bruxelloise. Bruxelles comptait fin août 8.132 jeunes chercheurs d'emploi, soit 473 de moins sur un an (-5,5%). Le nombre de jeunes chercheurs d'emploi a baissé de 42,9% (-6.103) depuis 2013.