Le ciel s'éclaircit pour les entreprises en décembre et pour 2021

Tant le chiffre d’affaires que les perspectives des entreprises belges se redressent en décembre, selon une nouvelle enquête de l'ERMG réalisée par plusieurs fédérations d’entreprises et d’indépendants.

La perte de chiffre d’affaires que subissent les entreprises belges face à la crise du coronavirus a atteint 14% en décembre par rapport à la "normale", ce qui correspond à une amélioration de 3% au regard de la situation en novembre. Il s'agit d'un résultat comparable à ce qui était observé avant le deuxième confinement, montre une nouvelle enquête de l’Economic Risk Management Group (ERMG) menée auprès de 3.798 entreprises et indépendants belges, et réalisée par plusieurs fédérations du secteur (BECI, UCM, UNIZO, UWE et VOKA).