Le commerce en ligne bat un record en Belgique

Parallèlement à la courbe des dépenses, le nombre d'achats effectués en ligne a également augmenté de 5% par rapport au premier semestre 2017, à 44,2 millions . "Cette tendance s'inscrit à la hausse chaque trimestre", précise BeCommerce, selon qui les jouets, les articles de sport et de récréation enregistrent la plus forte croissance.

Les Flamands, champions de l'e-commerce

Le marché de la vente en ligne représente 18% des transactions en Flandre (+9%), en Wallonie (+7%) et à Bruxelles (+7%). On observe toutefois des différences entre les trois Régions du pays . Les Flamands (68%) recourent davantage aux boutiques en ligne dans le secteur des services, tels que les assurances et les forfaits voyage. Ce pourcentage est légèrement inférieur à Bruxelles et en Wallonie (60%).

Les produits en ligne les plus populaires demeurent inchangés. Les billets d'avion et l'hébergement devancent les billets pour des attractions ou des événements et les voyages à forfait. Selon BeCommerce, les Belges achètent le plus souvent en ligne via un ordinateur portable. L'ordinateur de bureau occupe la deuxième place, mais le smartphone gagne en popularité. D'après les dernières statistiques, environ la moitié des acheteurs utilisent Bancontact online pour leurs achats.