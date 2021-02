Le coronavirus a creusé un trou de 35,6 milliards d’euros dans le budget 2020

Tout d’abord, les bonnes nouvelles: le résultat final est un peu moins mauvais que prévu en octobre , lorsque le gouvernement De Croo avait confectionné son budget 2021. Il était fondé sur un déficit de 10,7% du Produit intérieur brut (PIB), soit 47,6 milliards d’euros en 2020. Au décompte final , qui peut cependant encore légèrement évoluer, ce déficit s’élève à 10,04%, soit un trou de 44,9 milliards . Cette embellie était prévisible au vu de la croissance inattendue, annoncée la semaine dernière, de l’économie belge au quatrième trimestre, malgré la fermeture de l’horeca et des magasins non essentiels. Eva De Bleeker voit également dans cette légère amélioration la preuve que le gouvernement De Croo ne se montre pas exagérément optimiste en matière de prévisions chiffrées.

Mauvaise situation au départ

Le gros du déficit (32,1 milliards d’euros) se situe du côté de l’État fédéral et de la sécurité sociale . Les entités fédérées et les communes, quant à elles, ont laissé un trou de 12,7 milliards, dont un peu moins de 6 milliards pour le compte des entités hors Flandre.

Ce trou abyssal a évidemment surtout été creusé par la crise sanitaire, qui a amené les pouvoirs publics à engager d’énormes dépenses en aides diverses pour compenser la chute de l’activité économique. Ainsi, le SPF Stratégie et Appui estime le coût des mesures des différents gouvernements du pays à 21 milliards. Vient s’y ajouter la perte de recettes fiscales et parafiscales. Pour arriver à un impact de la crise estimé en 2020 à 35,6 milliards (8,1% du PIB) . Si un tel débours n’est pas exceptionnel au niveau européen, la place de la Belgique parmi les plus mauvais élèves en termes budgétaires s’explique par notre position de départ. Au début de la crise, nous affichions déjà un déficit de 9,3 milliards d’euros (1,95% du PIB) à la suite du tax shift et de deux ans de blocage politique. Notre endettement se situe en 2020 à 115% du PIB.

Politique de Saint-Nicolas

Le professeur émérite de finances publiques Wim Moesen (KU Leuven) compare les deux périodes. "Après une période d’après-guerre très prospère, nos finances publiques se sont dégradées en raison de la crise pétrolière, de la paupérisation de la population, de l’instabilité politique permanente et du relâchement de la discipline budgétaire en matière de dépenses courantes, ce qui a créé un effet boule de neige sur le plan des intérêts à payer sur cet endettement galopant. Aujourd’hui, ce ne sont plus les intérêts qui posent problème, mais la consommation des ménages, les investissements des entreprises, les exportations nettes et les investissements publics. Les milliards que nous versera l’Europe pour des investissements verts et numériques seront bien utiles, mais cela doit s’accompagner de réformes socio-économiques en profondeur, parce qu’il faut contrôler les dépenses fixes. Aujourd’hui, les pouvoirs publics semblent cependant plus enclins à mener une politique de Saint-Nicolas que d’engager des réformes", regrette Wim Moesen.