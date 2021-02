Le coronavirus ampute le Trésor de plus 11 milliards de recettes

En 2020, les recettes fiscales en provenance de la TVA et de l’impôt des sociétés ont chuté en raison de la crise du coronavirus et de la contraction de l’économie belge.

En chiffres absolus, ce sont les chiffres de TVA qui se réduisent le plus: - 4,3 milliards d’euros à 27,2 milliards. En cause: le recul de la consommation des ménages. Les magasins non essentiels sont restés fermés pratiquement trois mois. Et l’horeca a même eu les portes closes pendant près de six mois en 2020.