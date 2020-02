Le déficit belge dérape plus que prévu

Le déficit budgétaire belge s'élève cette année à plus de 12 milliards d'euros, soit près de 3 milliards de plus qu'en 2019. C'est ce qui peut être déduit du budget économique qui vient d'être publié par le Bureau du plan.

La semaine passée, nous annoncions que le budget belge 2019 enregistrait un déficit de 1,85% du produit intérieur brut (PIB) ou 9 milliards d'euros . Soit deux fois plus que ce que le gouvernement Michel avait estimé lors de l'élaboration du budget fin 2018.

On peut aujourd'hui déduire des nouvelles estimations du Bureau fédéral du Plan (BfP) que le budget a dérapé encore plus que prévu pour cette année. Le déficit atteindra 12,3 milliards d'euros, soit 2,5% du PIB. L'année dernière, en septembre, les fonctionnaires du comité de monitoring estimaient encore que le déficit atteindrait 10 milliards d'euros en 2020. Entre-temps, plus de 2 milliards se sont ajoutés à l'ardoise.