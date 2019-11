Le déficit des entités fédérées dérapera de 2,1 milliards d'euros en 2020

Dans les coulisses européennes, on pointe du doigt un comportement de "confédération budgétaire", avant de décrier la "communication trompeuse" sur la neutralisation des investissements stratégiques des entités.

Les mots de la Commission européenne étaient durs mercredi, en coulisse, à l’égard du mauvais élève Belgique. Pas tant parce que le budget fédéral dérape, ce qui n’a rien d’une surprise en l’absence de mesure correctrice faute d’exécutif au sommet de l’État, mais bien parce que les entités fédérées ont posé des choix aux conséquences dommageables. Elles ont pris la décision de voir les déficits gonfler en 2020 à 436 millions d’euros pour la Flandre, 435 pour la Wallonie, 708 pour la Fédération-Wallonie Bruxelles et quelque 541 millions pour la Région de Bruxelles-Capitale, à en croire un récent avis de Cour des comptes. Soit un solde de financement total négatif de 2,1 milliards.

"Confédération budgétaire"

"On fait face aujourd’hui à une sorte de confédération budgétaire", taclait courant de semaine un observateur des cénacles européens. Où chacun dépose son budget sans se soucier des autres Régions, et encore moins de l’étage supérieur qu’est le Fédéral qui se doit pourtant de répondre de la bonne conduite du pays de manière annuelle. En effet, chaque année, la Commission évalue les plans budgétaires nationaux afin de garantir la coordination de la politique économique des pays ayant l’euro pour devise et à ce qu’ils respectent tous les règles de gouvernance économique de l’Union.

Mais la critique ne s’arrête pas là. Car il en va aussi d’une conséquence de l’autonomisation croissante voulue par l’histoire. En coulisse, un haut responsable a aussi vivement décrié la "communication trompeuse" adoptée au sujet de la possibilité de neutralisation des investissements stratégiques, avec laquelle joue aussi bien la Flandre que la Wallonie et Bruxelles. On parle ici respectivement de 200 millions d’euros, 350 et 500 qui sont sortis du calcul budgétaire des entités fédérées, pour des raisons impérieuses de mobilité (viaduc, tunnels…), de climat ou encore de nouvelles technologies.

Pourtant, en toutes les langues, les eurocrates sont clairs: ce genre de pratique "n’a pas de réalité comptable. Dès qu’un risque est supporté par une autorité publique, il doit être comptabilisé". Un mode de calcul "qui a pourtant été avalisé par les Parlements nationaux".

Du côté des concernées, l’espoir est simple: la nouvelle Commission, emmenée par l’Allemande Ursula von der Leyen, devra publier d’ici la fin de l’année l’évaluation quinquennale des règles budgétaires européennes. Certains s’attendent à ce que l’exécutif européen propose notamment une manière d’intégrer les objectifs de développement durable dans la surveillance. Et donc ouvre la porte à un certain laxisme. Au vu des enjeux.

Magnette, Moscovici et Gentiloni

Pour l’heure, c’est doigts croisés (et tractations en coulisse). Le nouveau président du PS, Paul Magnette, a par exemple évoqué avoir rencontré le commissaire européen sortant aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, ainsi que son successeur Paolo Gentiloni, "pour parler de la manière de concilier ambitions et nécessaire rééquilibrage des dépenses publiques". Le ministre-président wallon Elio Di Rupo, de son côté, avait évoqué début novembre que "la Commission sortante nous a laissé entendre qu’une flexibilité doit être actionnée".