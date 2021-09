Le déficit public réduit de moitié en deux ans

Les finances publiques de la Belgique filent vers un déficit de 21,3 milliards d’euros l’an prochain. C’est ce que montre le nouveau rapport du Comité de monitoring. En 2020, au plus fort de la pandémie, le déficit était deux fois plus élevé.

Les fonctionnaires dirigeants des principaux ministères et parastataux ont terminé d’examiner les recettes et dépenses du fédéral, de la sécurité sociale et des entités fédérées. La publication de ce rapport marque le début des travaux du gouvernement pour la confection du budget pour 2022.