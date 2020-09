Le départ volontaire prisé comme alternative au licenciement

Pour l’employeur, la formule du départ volontaire est moins onéreuse et évite d’altérer son image. L’ancien employé, lui, pourra compter sur une indemnité de départ plus importante.

Le fournisseur de services en ressources humaines LHH a fait le calcul : le départ volontaire permet à l’entreprise d’économiser jusqu’à 10.000 euros par travailleur . Et ce même si le travailleur en partance touche une indemnité deux fois plus importante que s’il avait été simplement licencié.

Moins onéreux

Lors d’un licenciement collectif, la facture se chiffre à minimum 10.000 euros de plus par travailleur . En d’autres termes, si vous devez licencier 100 personnes et que 30 d’entre elles optent pour un départ volontaire, l’entreprise économise 300.000 euros.

Question d’image

Enfin, il y a le facteur temps. Les départs volontaires sont plus rapidement clôturés que les licenciements. Or plus le travailleur quitte le payroll rapidement, plus l’entreprise pourra conserver ses liquidités pour faire face à une crise comme celle du Covid-19 par exemple.