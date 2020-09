Le droit à la déconnexion divise patrons et syndicats

L’essor du télétravail suite à la crise sanitaire a rendu la frontière entre vie professionnelle et vie privée plus poreuse qu’auparavant. Poussée à l’extrême, l’hyper-connectivité peut être source de burn-out. Au point que des voix s’élèvent désormais côté syndical pour exiger un "droit à la déconnexion ".

Le cadre qui prévaut actuellement en Belgique n’est pas très formalisé. D’une part, la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, invite les partenaires sociaux à s’accorder au niveau des comités de protection et de prévention au travail (CPPT) sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée . Ces accords sont ensuite intégrés dans le règlement du travail de l’entreprise. Ceci ne vaut bien entendu que pour les entreprises qui disposent d’un CPPT, soit celles qui emploient au moins 50 personnes. En l’absence de CPPT, il appartient à l’employeur d’adapter – ou pas – le règlement du travail.

L’exemple de BMW

En Allemagne, certaines grandes entreprises, comme BMW, se sont appuyées sur ce dispositif pour fixer des règles internes en matière de connectivité. C’est le cas également pour le secteur de la santé aux Pays-Bas. En France par contre, la déconnexion est un droit sanctionné par la loi et assorti d’une jurisprudence qui prévoit des dommages et intérêts en cas de non-respect.

Kris Demeester juge pour sa part le système français peu adapté au contexte belge. "Nous avons une tradition de concertation sociale. Ce n’est du reste pas en coupant les serveurs à partir d’une certaine heure que l’on règle la question de l’équilibre entre sphères professionnelle et familiale. Au contraire, en voulant traiter un problème qui se pose dans une minorité de cas, on prive la majorité des travailleurs de la flexibilité et de l’autonomie qui font le succès du télétravail et qui permettent par exemple d’aller chercher ses enfants à l’école ou de faire ses paiements en ligne."