Le fisc en croisade contre les multipropriétaires

Par ailleurs, lorsque le particulier revend l’immeuble, sa plus-value échappe en principe à toute imposition , pour autant que la vente intervienne plus de cinq ans après l’acquisition. La fiscalité immobilière est, on le voit, un « mini-paradis fiscal » .

Dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 20 février 2018 de la Cour d’appel de Liège, un contribuable s’était endetté pour acquérir six immeubles en seulement trois années. Il les avait mis en location, et après quelques années, il avait revendu deux immeubles. Il consacrait par ailleurs un certain temps à la gestion administrative et financière des locataires. La Cour a validé la taxation au titre de revenus professionnels des loyers et des plus-values réalisées lors de la vente des immeubles.