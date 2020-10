Le fisc met le turbo dans la chasse aux comptes des mauvais payeurs

En réalité, le fisc élargit son champ d’investigation pour savoir si des personnes ayant des dettes fiscales impayées ne dissimulent pas un compte quelque par t et procéder ensuite à une saisie des montants qui s’y trouvent.

Pour les identifier, il suffit pour l’administration fiscale de consulter le registre de tous les numéros de comptes bancaires d’individus, d’entreprises et d’autres personnes morales dont la Banque nationale de Belgique tient le registre depuis 2014. Le fisc peut utiliser cette banque de données, le Point de contact central, pour enquêter sur des fraudes fiscales et recouvrer des impôts. Lors de la première année de mise en service de ce PCC, le fisc ne l’avait encore consulté que 2.722 fois. En 2015, cette fréquence passait déjà à 9.946 fois. Et l’an dernier, le nombre de consultations a bondi à 41.280. Au premier semestre de cette année, nous en sommes déjà à 26.219 coups de sonde.