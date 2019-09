Le fisc ne peut rien reprocher aux Belges possédant des jets privés dans des paradis fiscaux

Les Paradise Papers ont révélé en novembre 2017 plusieurs constructions fiscales exotiques concernant des jets privés. Le cabinet d’avocats Appleby, d’où les millions de documents ont fuité, a aidé des clients fortunés à loger leur yacht ou avion privé dans un paradis fiscal, comme les îles Vierges britanniques, les Bermudes et l’île de Man. Avec de nombreux avantages fiscaux à la clé, comme l’absence d’impôt des sociétés, de droits de succession et de donation, de TVA et de taxe sur le capital, mais aussi divers avantages d’une autre nature. Pour chaque yacht ou avion, leur propriétaire peut ainsi économiser des millions d’euros.