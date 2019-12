Le fisc propose un nouveau type de compliance pour les grands groupes

Impulsion de l’OCDE

Confiance mutuelle

La démarche s’appuie sur la collaboration et la confiance mutuelle entre le fisc et le contribuable. "Nous observons que les multinationales sont de plus en plus prudentes par rapport au risque fiscal, car elles mesurent les conséquences potentiellement négatives de certains choix fiscaux pour leur business model", explique Jeroen Jacobs. Si jamais un problème survient ultérieurement par rapport à la déclaration fiscale, l’entreprise disposera déjà d’un interlocuteur au sein de l’administration. La démarche intéressera donc davantage les sociétés soucieuses de sécurité juridique et de préserver leur réputation que celles qui sont adeptes de montages "agressifs".