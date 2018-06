Le fonds de pension vendu par l'Etat était-il mal géré?

L’État a mis en vente le portefeuille d’un fonds de pension géré par le Service fédéral des Pensions. En cause, apparemment, selon nos informations, des erreurs commises par le passé dans la gestion du fonds. Mais pour la FEB, les comptes sont aujourd’hui en ordre.

De nombreuses entreprises et secteurs constituent une pension complémentaire pour leur personnel. Ces pensions sont généralement gérées par des gestionnaires de fonds et assureurs privés. Pour 110.000 employés des secteurs chimique, immobilier et du gardiennage, la pension complémentaire est gérée par le Service fédéral des Pensions, une institution publique qui s’occupe principalement du paiement des pensions légales. Il gère également les pensions complémentaires constituées par le syndicat socialiste FGTB pour son personnel.