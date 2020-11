Le gouvernement De Croo table sur un déficit de quasi 11% du PIB en 2020

De nouveaux chiffres budgétaires ont été transmis par le gouvernement fédéral à la Commission européenne et au Parlement. Ils sont plus mauvais encore qu’initialement prévus. Dans un premier temps, le gouvernement De Croo partait d’un déficit de 10,3% du Produit intérieur brut (PIB) en 2020 et de 6% en 2021. Aujourd’hui, il est question de respectivement 10,7 et 6,9%.