Le gouvernement va taxer les coffres-forts à la place des comptes-titres

Face à l’accumulation de recours en annulation contre la taxe sur les comptes-titres, l’exécutif fédéral a décidé de jeter l’éponge. Il remplace cet impôt controversé par une toute nouvelle taxe de 2,15% sur le contenu des coffres-forts.

Voilà un "tax shift" qu’on n’attendait pas. Selon les informations exclusives que nous avons obtenues ce dimanche, le gouvernement fédéral a décidé de revoir sa copie et abandonne la taxe sur les comptes-titres au profit d’un impôt sur le contenu des coffres-forts.

→ L’avantage est double: l’exécutif élimine un prélèvement fiscal controversé et table sur des recettes budgétaires deux fois plus élevées dès cette année. "Ça permet d’avoir la certitude d’obtenir le feu vert de la Commission européenne pour le budget", confie une source gouvernementale.

Prenant acte des nombreux recours en annulation qui risquent d’anéantir la taxe sur comptes-titres récemment adoptée, le ministre des Finances Johan Van Overtveldt a décidé de prendre les devants et de renoncer à ce prélèvement de 0,15% sur les comptes-titres d’une valeur de 500.000 euros ou plus. En concertation avec les autres ministres fédéraux, il a concocté un tout autre impôt qui devrait remplacer avantageusement la désormais ex-taxe sur les comptes-titres.

En quoi consiste le nouvel impôt?

• La taxe sur les coffres-forts s’élèvera à 2,15% et s’appliquera à la valeur du contenu de chaque coffre-fort ouvert auprès des institutions financières belges.

Le total des actifs détenus dans les coffres belges – or, bijoux, œuvres d’art, espèces, etc. – est estimé à environ 25 milliards d’euros. La taxe devrait dès lors rapporter jusqu’à 538 millions d’euros, soit plus du double des 254 millions que la taxe sur les comptes-titres était censée générer.

• Mais la mise en œuvre de la taxe sur les coffres-forts sera complexe. D’après l’avant-projet de loi dont lecho.be a pu prendre connaissance ce dimanche, l’application de ce nouvel impôt comportera trois étapes:·

· Premièrement, des agents de l’administration fiscale devront se rendre dans chaque banque pour y faire ouvrir les coffres, inventorier leur contenu et déterminer la valeur de celui-ci.

· Deuxièmement, un avis de paiement de la taxe sera présenté aux contribuables titulaires des coffres-forts. Ce document mentionnera l’estimation de la valeur du contenu du coffre et le montant de la taxe, à payer dans les deux mois. Il sera possible de contester l’estimation via un recours auprès du service de conciliation fiscale qui fixera définitivement la valeur taxable dans un délai d’un mois.

· Troisièmement, les coffres-forts des contribuables qui n’auraient pas payé la taxe à temps seront à nouveau ouverts par les agents du fisc, cette fois pour effectuer un prélèvement en nature du montant dû au Trésor. Si les biens détenus en coffre ne permettent pas de prélever 2,15% de leur valeur totale, par exemple s’il s’agit d’œuvres d’art, une mise aux enchères sera organisée et le fisc se paiera sur le produit de la vente. L’avant-projet de loi prévoit que l’administration fiscale pourra s’adjoindre les services d’orfèvres et bijoutiers pour prélever suffisamment de matière sur des lingots, diamants ou autres bijoux afin d’obtenir les 2,15% dus.

Mesure anti-abus

Pour éviter une fuite, non de capitaux mais des valeurs déposées en coffre, le futur texte légal prévoit une disposition anti-abus draconienne: à partir de ce 1er avril et jusqu’au paiement de la taxe, tous les coffres-forts du Royaume devront rester fermés. Le ministre des Finances a d’ores et déjà adopté un arrêté royal dans l’urgence pour qu’à partir de mardi matin (lundi étant férié), les institutions financières n’autorisent plus le moindre accès aux coffres.

→ Quand les Belges pourront-ils à nouveau accéder à leur coffre-fort? Tout dépendra du processus législatif. Le gouvernement espère faire adopter le texte au parlement dans le courant du mois de juin, ce qui autoriserait une entrée en vigueur début juillet. Le temps d’inventorier le contenu des coffres, le fisc pourrait présenter l’addition aux contribuables dans la foulée et les premiers paiements auraient lieu à l’automne, ce qui permettrait de remettre les coffres-forts à disposition du public à ce moment-là. L’arrêté royal pris dans l’urgence dispose que les banques ne peuvent rouvrir le coffre d’un contribuable que sur présentation de la preuve que la taxe a été acquittée.

"Inéquitable"

À peine élaboré, ce nouvel impôt suscite déjà de vives critiques dans les rangs de l’opposition. Ce dimanche matin, nous avons pu obtenir la réaction à chaud du chef de groupe PS à la Chambre: " L’intention de faire contribuer les détenteurs de coffres-forts, qui sont généralement des personnes fortunées, est louable mais la méthode est mauvaise", souligne Ahmed Laaouej. "La taxe s’appliquera à tous les coffres-forts, sans distinction. Or, comme chacun sait, il existe de petits et de gros coffres-forts. C’est donc inéquitable. On aurait dû tenir compte de la valeur des biens inventoriés. Le gouvernement retombe dans les mêmes travers que ceux de la taxe sur les comptes-titres."

Les particuliers vont se ruer sur leurs coffres-forts pour les vider et, l’an prochain, il n’y aura plus rien à taxer! Georges Gilkinet député fédéral Ecolo

De son côté, Ecolo fustige ce qu’il appelle une mesure "one shot qui n’atteindra pas le but voulu". " Après que la taxe aura été prélevée cette année, que croyez-vous qu’il se passera? ", interroge le député fédéral Georges Gilkinet, contacté ce dimanche. "Les particuliers vont se ruer sur leurs coffres-forts pour les vider et, l’an prochain, il n’y aura plus rien à taxer! Je soupçonne le gouvernement Michel de renvoyer la patate chaude budgétaire à l’après-élections fédérales de 2019."

Côté gouvernement, on balaie cet argument. "Une autre mesure anti-abus est en cours d’élaboration", confie un proche du dossier. "Après le premier inventaire, les biens ainsi recensés seront réputés faire toujours partie du contenu du coffre durant les dix années suivantes, même s’ils ont été déplacés."

"Risque d’atteinte à la vie privée"

En outre, l’avant-projet dispose qu’un service composé d’agents de haut niveau sera chargé de surveiller les mouvements dans les coffres-forts. À cette fin, l’administration fiscale et à l’Inspection économique devront mettre en place une coopération appelée Partenariat Orienté vers l’Investigation dans les Systèmes de Sécurité Opaques Négociables (POISSON).

En attendant, la nouvelle taxe suscite déjà l’incompréhension du secteur financier. "Nous étions en pleine implémentation de la taxe sur les comptes-titres et voilà que nous devons négocier un virage à 180 degrés pour nous focaliser sur les coffres-forts", déplore Karel Van Eetvelt, administrateur délégué de Febelfin, la Fédération financière belge.

Les juristes ne sont pas tendres non plus envers cette nouvelle mesure. "Il y a un risque d’atteinte à la vie privée", constate l’avocat Christophe Boeraeve (Law Right), spécialiste de la fiscalité et de la protection des données personnelles. "Quid si un particulier marié entrepose dans son coffre-fort une bague destinée à sa maîtresse? L’avis de paiement comportant l’inventaire du coffre sera envoyé à son domicile qui est aussi celui de son épouse…"

Évaluation dans un an

Dans les rangs du gouvernement Michel, on se félicite au contraire de cette mesure. "Remplacer un impôt sur le capital "utile" (la taxe sur les comptes-titres, ndlr) par une taxe sur des avoirs dormants a du sens: c’est plus conforme à l’accord de gouvernement", affirme un proche du Premier ministre.

Même du côté des sociaux-chrétiens flamands, qui voulaient à tout prix faire contribuer les plus riches à l’effort budgétaire, la satisfaction est de mise. "Nous avons pu obtenir que les troncs d’églises ne soient pas soumis à la taxe alors que, dans une première version, elle les visait aussi", confie un ministre CD&V.

L’avant-projet prévoit que taxe sur les coffres-forts fera l’objet d’une évaluation dans un an, jour pour jour, soit le 1er avril 2019.

Jean-Guy Sourosch

Vue en plein écran Le ministre des Finances a d’ores et déjà adopté un arrêté royal dans l’urgence pour qu’à partir de mardi matin (lundi étant férié), les institutions financières n’autorisent plus le moindre accès aux coffres. ©Nationale Bank van België